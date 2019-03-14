НКРЕКП змінила порядок формування тарифів на воду

Постанова враховує вимоги чинного законодавства щодо необхідності встановлення тарифів на рівні, який покриває економічно обґрунтовані витрати з виробництва та надання даних послуг з урахуванням планованого прибутку.



Для цього при формуванні тарифу тепер здійснюватимуть: процедури актуалізації витрат, які включаються до собівартості централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, коригування тарифів у випадку зміни протягом строку дії тарифів прожиткового мінімуму, витрат на придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, курсу валют за наявності кредитних зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями.



Також будуть проводити компенсації (вилучення) різниці між фактичними та врахованими у тарифах втрат від курсової різниці по кредитах і позикам. Крім цього, будуть передбачатися: зміни механізмів компенсації витрат, відповідно до яких граничний розмір компенсації зменшується на суму отриманих коштів з місцевого або державного бюджетів, які були спрямовані на покриття витрат звітного періоду; новий механізм індексації витрат з урахуванням індексу цін виробників продукції за базовий та плановий періоди. Також будуть враховуватись в тарифах обігові кошти за рахунок планованого прибутку у розмірі не більшому 2 % рентабельності.



Нагадаємо, починаючи з лютого місяця "Київводоканал" змінив принципи нарахування за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.