НКРЕКП змінила порядок формування тарифів на воду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. НКРЕКП прийняла постанову "Про внесення змін до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення". Відповідне рішення було прийнято на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передає кореспондент УНН.
Постанова враховує вимоги чинного законодавства щодо необхідності встановлення тарифів на рівні, який покриває економічно обґрунтовані витрати з виробництва та надання даних послуг з урахуванням планованого прибутку.
Для цього при формуванні тарифу тепер здійснюватимуть: процедури актуалізації витрат, які включаються до собівартості централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, коригування тарифів у випадку зміни протягом строку дії тарифів прожиткового мінімуму, витрат на придбання води в інших суб’єктів господарювання та/або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання, курсу валют за наявності кредитних зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями.
Також будуть проводити компенсації (вилучення) різниці між фактичними та врахованими у тарифах втрат від курсової різниці по кредитах і позикам. Крім цього, будуть передбачатися: зміни механізмів компенсації витрат, відповідно до яких граничний розмір компенсації зменшується на суму отриманих коштів з місцевого або державного бюджетів, які були спрямовані на покриття витрат звітного періоду; новий механізм індексації витрат з урахуванням індексу цін виробників продукції за базовий та плановий періоди. Також будуть враховуватись в тарифах обігові кошти за рахунок планованого прибутку у розмірі не більшому 2 % рентабельності.
Нагадаємо, починаючи з лютого місяця "Київводоканал" змінив принципи нарахування за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.