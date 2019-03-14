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НКРЭКУ изменила порядок формирования тарифов на воду

Киев • УНН

 • 14562 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. НКРЭКУ приняла постановление "О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод". Соответствующее решение было принято на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает корреспондент УНН.

НКРЭКУ изменила порядок формирования тарифов на воду

Постановление учитывает требования действующего законодательства о необходимости установления тарифов на уровне, который покрывает экономически обоснованные затраты по производству и предоставления данных услуг с учетом планируемой прибыли.

Для этого при формировании тарифа теперь будут осуществлять: процедуры актуализации расходов, включаемых в себестоимость централизованного водоснабжения и водоотведения, корректировки тарифов в случае изменения в течение срока действия тарифов прожиточного минимума, расходов на приобретение воды у других субъектов хозяйствования и/ или очистки собственных сточных вод другими субъектами хозяйствования, курса валют при наличии кредитных обязательств перед международными финансовыми организациями.

Также будут проводить компенсации (изъятия) разницы между фактическими и учтенными в тарифах потерями от курсовой разницы по кредитам и займам. Кроме этого, будут предусматриваться: изменения механизмов компенсации расходов, согласно которым предельный размер компенсации будет уменьшается на сумму полученных средств из местного или государственного бюджетов, которые направленные на покрытие расходов отчетного периода; новый механизм индексации расходов с учетом индекса цен производителей продукции за базовый и плановый периоды. Также будут учитываться в тарифах оборотные средства за счет планируемой прибыли в размере не больше 2% рентабельности.

Напомним, начиная с февраля месяца "Киевводоканал" изменил принципы начисления за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Украинские Национальные Новости

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