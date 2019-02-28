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У Києві будуть по-новому знезаражувати питну воду

У Києві будуть по-новому знезаражувати питну воду

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. ПрАТ "АК "Київводоканал" розпочало роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт КМДА.

"На Дніпровській водопровідній станції, яка забезпечує питною водою третину споживачів Києва, розпочалися роботи з будівництва цеху виробництва діоксиду хлору. Орієнтовний строк переходу на нову технологію – кінець літа 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Деснянська водопровідна станція зараз знаходиться в процесі відпрацювання технічних та технологічних рішень щодо можливості застосування технології знезараження води діоксидом хлору.

Як повідомляв УНН, у Києві ввели в експлуатацію реконструйовані об’єкти знезараження питної води на Деснянській водопровідній станції.

Українські Національні Новини

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Київ

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