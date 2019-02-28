У Києві будуть по-новому знезаражувати питну воду

"На Дніпровській водопровідній станції, яка забезпечує питною водою третину споживачів Києва, розпочалися роботи з будівництва цеху виробництва діоксиду хлору. Орієнтовний строк переходу на нову технологію – кінець літа 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Деснянська водопровідна станція зараз знаходиться в процесі відпрацювання технічних та технологічних рішень щодо можливості застосування технології знезараження води діоксидом хлору.

Як повідомляв УНН, у Києві ввели в експлуатацію реконструйовані об’єкти знезараження питної води на Деснянській водопровідній станції.