В Киеве будут по-новому обеззараживать питьевую воду
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. ЧАО АК "Киевводоканал" начало работу в рамках стратегии постепенного отказа от обеззараживания питьевой воды хлором, заменяя его на диоксид хлора, более безопасный с точки зрения эксплуатации и имеет длительное обеззараживающее действие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.
"На Днепровской водопроводной станции, которая обеспечивает питьевой водой треть потребителей Киева, начались работы по строительству цеха производства диоксида хлора. Ориентировочный срок перехода на новую технологию - конец лета 2019", - говорится в сообщении.
Деснянская водопроводная станция сейчас находится в процессе отработки технических и технологических решений о возможности применения технологии обеззараживания воды диоксидом хлора.
Как сообщал УНН, в Киеве ввели в эксплуатацию реконструированные объекты обеззараживания питьевой воды на Деснянской водопроводной станции.