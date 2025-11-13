$42.010.06
Мировые выбросы CO₂ от ископаемого топлива достигли рекордных 38,1 миллиарда тонн в 2025 году - отчет

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Мировые выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива достигли рекордных 38,1 миллиарда тонн в 2025 году. Углеродный бюджет для удержания потепления в пределах 1,5°C почти исчерпан, что указывает на рост опасных последствий глобального потепления.

Мировые выбросы CO₂ от ископаемого топлива достигли рекордных 38,1 миллиарда тонн в 2025 году - отчет

Мировые выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива в 2025 году достигли рекордного уровня — 38,1 миллиарда тонн. Несмотря на активное развитие возобновляемой энергетики, рост энергопотребления в мире перекрывает усилия по декарбонизации, и ученые предупреждают: углеродный бюджет, который позволяет удержать потепление в пределах 1,5°C, почти исчерпан. Об этом сообщает Global Carbon Budget, пишет УНН.

Детали

Декарбонизация энергетических систем происходит во многих странах, но этого недостаточно, чтобы компенсировать рост мирового спроса на энергию.

По прогнозам, выбросы от изменений землепользования (например, вырубки лесов) снизятся до 4,1 миллиарда тонн в 2025 году, так что общие выбросы CO₂ будут несколько ниже, чем в прошлом году.

После завершения погодного явления Эль-Ниньо 2023–2024 годов, которое вызывало жару и засуху во многих регионах, поглощение CO₂ природными экосистемами ("наземное поглощение") в этом году восстановилось до уровня, предшествовавшего Эль-Ниньо.

Нынешний отчет - опубликованный вместе с новой статьей в журнале Nature - рассматривает влияние изменения климата на наземные и океанические поглотители углерода. В нем говорится, что 8% роста концентрации CO₂ в атмосфере с 1960 года объясняется тем, что изменение климата ослабило способность суши и океанов поглощать углерод.

В отчете отмечается, что остаточный углеродный бюджет для ограничения глобального потепления до 1,5°C практически исчерпан.

Поскольку нет признаков срочно необходимого сокращения глобальных выбросов, уровень CO₂ в атмосфере — а вместе с ним и опасные последствия глобального потепления — продолжает расти.

Исследовательская группа включала представителей Университета Эксетера, Университета Восточной Англии (UEA), Центра международных исследований климата CICERO, Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана (LMU), Института Альфреда Вегенера и более 90 других научных учреждений по всему миру.

Поскольку выбросы CO₂ все еще растут, удержать глобальное потепление ниже 1,5°C уже нереалистично. Остаточный углеродный бюджет для 1,5°C — 170 миллиардов тонн CO₂ - будет исчерпан к 2030 году при текущем уровне выбросов. Мы оцениваем, что изменение климата уже уменьшает суммарное поглощение углерода сушей и океаном - это четкий сигнал от Планеты Земля, что нам нужно радикально сократить выбросы

- заявил профессор Пьер Фридлингштейн из Института глобальных систем Эксетера, который возглавлял исследование.

Профессор Корин Ле Кере из Университета Восточной Англии добавила, что усилия по борьбе с изменением климата заметны: 35 стран смогли сократить свои выбросы, одновременно развивая экономику - вдвое больше, чем десять лет назад, — и значительный прогресс достигнут в уменьшении зависимости от ископаемого топлива. Но этот прогресс слишком хрупок, чтобы обеспечить стабильное снижение глобальных выбросов. Негативное влияние изменения климата на природные поглотители углерода вызывает беспокойство и подчеркивает необходимость срочных действий.

Основные выводы Глобального углеродного бюджета 2025 года:

  • Выбросы Китая в 2025 году прогнозируются на уровне +0,4% — рост замедляется благодаря умеренному повышению энергопотребления и стремительному развитию возобновляемой энергетики.
    • Выбросы Индии вырастут на +1,4% — также ниже предыдущих тенденций. Ранний муссон уменьшил потребность в охлаждении в самые жаркие месяцы, а развитие ВИЭ привело к минимальному росту потребления угля.
      • США (+1,9%) и ЕС (+0,4%) продемонстрируют рост выбросов в 2025 году после нескольких лет спада из-за более холодной погоды и других факторов.
        • Выбросы Японии (впервые включенные в прогноз) уменьшатся на 2,2%, что соответствует последним тенденциям.

          Для остального мира прогнозируется рост выбросов на 1,1%.

          Европейская ракета Vega C вывела на орбиту пять спутников: один из них для картографирования CO226.07.25, 11:02 • 4440 просмотров

          Рост выбросов CO₂ в 2025 году происходит из всех видов топлива: уголь +0,8%, нефть +1%, природный газ +1,3%.

          Выбросы от международной авиации вырастут на 6,8% (превысив доковидный уровень), а от международного судоходства останутся стабильными.

          За период 2015–2024 гг. выбросы от постоянной вырубки лесов остаются высокими — около 4 млрд тонн CO₂ в год, тогда как восстановление лесов компенсирует лишь половину этих выбросов.

          Общие выбросы CO₂ (ископаемые + изменения землепользования) росли медленнее в последнее десятилетие (0,3% в год) по сравнению с предыдущим (1,9% в год).

          Остаточный углеродный бюджет для 1,5°C практически исчерпан — всего 170 млрд тонн CO₂, что эквивалентно четырем годам при уровне выбросов 2025 года.

          Отчет Global Carbon Budget, подготовленный международной командой из более чем 130 ученых, предоставляет ежегодное, рецензируемое обновление, опираясь на проверенные методологии и полную прозрачность исследований.

          Вредят не меньше, чем авто с ДВС: гибриды выбрасывают в 5 раз больше CO2, чем было заявлено - исследование10.09.25, 18:05 • 4809 просмотров

          Ольга Розгон

          Новости МираПогода и окружающая среда
          Энергетика
          Индия
          Южная Америка
          Китай
          Япония