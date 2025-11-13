Світові викиди CO₂ від викопного палива сягнули рекордних 38,1 мільярда тонн у 2025 році - звіт

Світові викиди вуглекислого газу від спалювання викопного палива у 2025 році сягнули рекордного рівня — 38,1 мільярда тонн. Попри активний розвиток відновлюваної енергетики, зростання енергоспоживання у світі перекриває зусилля з декарбонізації, й науковці попереджають: вуглецевий бюджет, який дозволяє втримати потепління в межах 1,5°C, майже вичерпано. Про це повідомляє Global Carbon Budget, пише УНН.

Деталі

Декарбонізація енергетичних систем відбувається в багатьох країнах, але цього недостатньо, щоб компенсувати зростання світового попиту на енергію.

За прогнозами, викиди від змін землекористування (наприклад, вирубки лісів) знизяться до 4,1 мільярда тонн у 2025 році, тож загальні викиди CO₂ будуть дещо нижчими, ніж торік.

Після завершення погодного явища Ель-Ніньйо 2023–2024 років, яке спричиняло спеку та посуху в багатьох регіонах, поглинання CO₂ природними екосистемами ("наземне поглинання") цього року відновилося до рівня, що передував Ель-Ніньйо.

Цьогорічний звіт - опублікований разом із новою статтею в журналі Nature - розглядає вплив зміни клімату на наземні та океанічні поглиначі вуглецю. У ньому йдеться, що 8% зростання концентрації CO₂ в атмосфері з 1960 року пояснюється тим, що зміна клімату послабила здатність суші та океанів поглинати вуглець.

У звіті зазначається, що залишковий вуглецевий бюджет для обмеження глобального потепління до 1,5°C практично вичерпано.

Оскільки немає ознак терміново необхідного скорочення глобальних викидів, рівень CO₂ в атмосфері — а разом із ним і небезпечні наслідки глобального потепління — продовжує зростати.

Дослідницька група включала представників Університету Ексетера, Університету Східної Англії (UEA), Центру міжнародних досліджень клімату CICERO, Мюнхенського університету імені Людвіга-Максиміліана (LMU), Інституту Альфреда Вегенера та понад 90 інших наукових установ по всьому світу.

Оскільки викиди CO₂ все ще зростають, утримати глобальне потепління нижче 1,5°C вже не є реалістичним. Залишковий вуглецевий бюджет для 1,5°C — 170 мільярдів тонн CO₂ - буде вичерпано до 2030 року за поточного рівня викидів. Ми оцінюємо, що зміна клімату вже зменшує сумарне поглинання вуглецю сушею та океаном - це чіткий сигнал від Планети Земля, що нам потрібно радикально скоротити викиди - заявив професор П’єр Фрідлінгштейн з Інституту глобальних систем Ексетера, який очолював дослідження.

Професорка Корін Ле Кере з Університету Східної Англії додала, що зусилля для боротьби зі зміною клімату помітні: 35 країн змогли скоротити свої викиди, водночас розвиваючи економіку - удвічі більше, ніж десять років тому, — і значний прогрес досягнуто у зменшенні залежності від викопного палива. Але цей прогрес занадто крихкий, щоб забезпечити стабільне зниження глобальних викидів. Негативний вплив зміни клімату на природні поглиначі вуглецю викликає занепокоєння й підкреслює необхідність термінових дій.

Основні висновки Глобального вуглецевого бюджету 2025 року:

Викиди Китаю у 2025 році прогнозуються на рівні +0,4% — зростання сповільнюється завдяки помірному підвищенню енергоспоживання та стрімкому розвитку відновлюваної енергетики.

Викиди Індії зростуть на +1,4% — також нижче за попередні тенденції. Ранній мусон зменшив потребу в охолодженні в найспекотніші місяці, а розвиток ВДЕ призвів до мінімального зростання споживання вугілля.

США (+1,9%) та ЄС (+0,4%) продемонструють зростання викидів у 2025 році після кількох років спаду через холоднішу погоду та інші фактори.

Викиди Японії (вперше включені до прогнозу) зменшаться на 2,2%, що відповідає останнім тенденціям.

Для решти світу прогнозується зростання викидів на 1,1%.

Зростання викидів CO₂ у 2025 році відбувається з усіх видів палива: вугілля +0,8%, нафта +1%, природний газ +1,3%.

Викиди від міжнародної авіації зростуть на 6,8% (перевищивши доковідний рівень), а від міжнародного судноплавства залишаться стабільними.

За період 2015–2024 рр. викиди від постійної вирубки лісів залишаються високими — близько 4 млрд тонн CO₂ на рік, тоді як відновлення лісів компенсує лише половину цих викидів.

Загальні викиди CO₂ (викопні + зміни землекористування) зростали повільніше в останнє десятиліття (0,3% на рік) порівняно з попереднім (1,9% на рік).

Залишковий вуглецевий бюджет для 1,5°C практично вичерпано — лише 170 млрд тонн CO₂, що еквівалентно чотирьом рокам за рівнем викидів 2025 року.

Звіт Global Carbon Budget, підготовлений міжнародною командою з понад 130 науковців, надає щорічне, рецензоване оновлення, спираючись на перевірені методології та повну прозорість досліджень.

