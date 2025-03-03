Мир нужен – как можно скорее: Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США
Киев • УНН
Президент Украины продолжает работу с партнерами для достижения мира и прекращения войны. Зеленский подчеркивает важность американской поддержки и стремится к как можно более быстрому завершению конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку Америки на пути к миру и добавил, что работа с партнерами продолжается, передает УНН.
Мы продолжаем нашу работу с партнерами. Уже были разговоры, еще готовимся к другим шагам в ближайшее время. Очень важно, что мы стараемся сделать нашу дипломатию действительно содержательной и направленной на окончание этой войны как можно скорее
По его словам, Украине нужен настоящий мир, и украинцы хотят этого больше всего, потому что война разрушает наши города и села, мы теряем наших людей. Киеву нужно остановить войну и гарантировать безопасность.
Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен – как можно скорее
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Напоминаем
Конгрессмен от Республиканской партии Майк Тернер считает, что поддержка Украины со стороны США должна продолжаться, но Владимиру Зеленскому следовало по-другому отреагировать на слова Дональда Трампа.
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что Украине необходимо пойти на "территориальные уступки" в обмен на гарантии безопасности.
Ранее Зеленский заявил, что решение о его отставке с должности должен принимать исключительно украинский народ.