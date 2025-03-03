Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США
Киев • УНН
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Трамп не стремится к отставке Зеленского и не вмешивается в украинскую политику. Трамп планирует найти инструменты для переговоров между россией и Украиной.
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что президент Дональд Трамп не хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку после встречи в Овальном кабинете 28 февраля. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
"Нет, он не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", - сказал Лутник на соответствующий вопрос CNN.
Что касается возможных следующих шагов и прекращения помощи Украине, Лутник сказал, что Трамп точно решит, что делать и как реагировать.
По словам Лутника, Трамп собирается выяснить, какие инструменты можно использовать в отношении россии и Украины, чтобы посадить их за стол переговоров.
Напоминаем
Конгрессмен от Республиканской партии Майк Тернер считает, что поддержка Украины со стороны США должна продолжаться, но Владимиру Зеленскому следовало по-другому отреагировать на слова Дональда Трампа.
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что Украине необходимо пойти на "территориальные уступки" в обмен на гарантии безопасности.
Ранее Зеленский заявил, что решение о его отставке с поста должен принимать исключительно украинский народ.