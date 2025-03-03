Трамп не хоче, щоб Зеленський пішов у відставку - міністр торгівлі США
Київ • УНН
Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Трамп не прагне відставки Зеленського і не втручається в українську політику. Трамп планує знайти інструменти для переговорів між росією та Україною.
Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що президент Дональд Трамп не хоче, щоб президент України Володимир Зеленський пішов у відставку після зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
"Ні, він не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем", - сказав Лутнік на відповідне запитання CNN.
Щодо можливих наступних кроків та припинення допомоги Україні Лутнік сказав, що Трамп точно вирішить, що робити і як реагувати.
За словами Лутніка, Трамп збирається з'ясувати, які інструменти можна використати щодо росії та України, щоб посадити їх за стіл переговорів.
Нагадаємо
Конгресмен від Республіканської партії Майк Тернер вважає, що підтримка України з боку США повинна продовжуватися, але Володимиру Зеленському слід було по-іншому відреагувати на слова Дональда Трампа.
Радник з нацбезпеки США Майк Волц заявляв, що Україні потрібно піти на "територіальні поступки" в обмін на гарантії безпеки.
Раніше Зеленський заявив, що рішення щодо його відставки з посади повинен приймати виключно український народ.