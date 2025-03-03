Мир потрібен – якомога швидше: Зеленський заявив, що розраховує на підтримку США
Київ • УНН
Президент України продовжує роботу з партнерами для досягнення миру та припинення війни. Зеленський наголошує на важливості американської підтримки та прагне якнайшвидшого завершення конфлікту.
Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку Америки на шляху до миру і додав, що робота з партнерами триває, передає УНН.
Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами. Вже були розмови, ще готуємось до інших кроків найближчим часом. Дуже важливо, що ми намагаємося зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше
За його словами, Україні потрібен справжній мир, і українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей. Києву потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку.
Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше
Трамп не хоче, щоб Зеленський пішов у відставку - міністр торгівлі США03.03.25, 19:57 • 36456 переглядiв
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Конгресмен від Республіканської партії Майк Тернер вважає, що підтримка України з боку США повинна продовжуватися, але Володимиру Зеленському слід було по-іншому відреагувати на слова Дональда Трампа.
Радник з нацбезпеки США Майк Волц заявляв, що Україні потрібно піти на "територіальні поступки" в обмін на гарантії безпеки.
Раніше Зеленський заявив, що рішення щодо його відставки з посади повинен приймати виключно український народ.