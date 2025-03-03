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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Мир потрібен – якомога швидше: Зеленський заявив, що розраховує на підтримку США

Київ • УНН

 • 25218 перегляди

Президент України продовжує роботу з партнерами для досягнення миру та припинення війни. Зеленський наголошує на важливості американської підтримки та прагне якнайшвидшого завершення конфлікту.

Мир потрібен – якомога швидше: Зеленський заявив, що розраховує на підтримку США

Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку Америки на шляху до миру і додав, що робота з партнерами триває, передає УНН.

Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами. Вже були розмови, ще готуємось до інших кроків найближчим часом. Дуже важливо, що ми намагаємося зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше 

- повідомив Зеленський.

За його словами, Україні потрібен справжній мир, і українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей. Києву потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку.

Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше 

- резюмував Президент України.

Трамп не хоче, щоб Зеленський пішов у відставку - міністр торгівлі США03.03.25, 19:57 • 36456 переглядiв

Нагадаємо

Конгресмен від Республіканської партії Майк Тернер вважає, що підтримка України з боку США повинна продовжуватися, але Володимиру Зеленському слід було по-іншому відреагувати на слова Дональда Трампа.

Радник з нацбезпеки США Майк Волц заявляв, що Україні потрібно піти на "територіальні поступки" в обмін на гарантії безпеки.

Раніше Зеленський заявив, що рішення щодо його відставки з посади повинен приймати виключно український народ.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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