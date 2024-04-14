"Мир не может позволить себе еще одну войну": генсек ООН осудил атаку Ирана

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил, что "решительно осуждает" "серьезную эскалацию", которую представляет нападение на Израиль со стороны Ирана. Об этом говорится в заявлении Гутерриша в соцсетях, передает УНН.

Детали

Опубликовав заявление на X, Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Он также призвал все стороны к "максимальной сдержанности" после нападения, в котором, по словам израильских военных, было задействовано более 200 беспилотников и ракет.

Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Гутерреш

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Иран ранее объявил о запуске десятков беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Израиля. По данным израильских СМИ, всего запущено более 100 дронов. Израильская армия начала сбивать их над территорией Сирии и Иордании.

Иранская атака стала ответом на удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.

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