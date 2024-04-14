"Мир не может позволить себе еще одну войну": генсек ООН осудил атаку Ирана
Киев • УНН
Генеральный секретарь ООН решительно осуждает нападение Ирана на Израиль с применением более 200 беспилотников и ракет, призывает к немедленному прекращению боевых действий и максимальной сдержанности, подчеркивая, что мир не может позволить себе новую войну.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил, что "решительно осуждает" "серьезную эскалацию", которую представляет нападение на Израиль со стороны Ирана. Об этом говорится в заявлении Гутерриша в соцсетях, передает УНН.
Детали
Опубликовав заявление на X, Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий.
Он также призвал все стороны к "максимальной сдержанности" после нападения, в котором, по словам израильских военных, было задействовано более 200 беспилотников и ракет.
Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одну войну
Дополнение
Иран ранее объявил о запуске десятков беспилотных летательных аппаратов и ракет в сторону Израиля. По данным израильских СМИ, всего запущено более 100 дронов. Израильская армия начала сбивать их над территорией Сирии и Иордании.
Иранская атака стала ответом на удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли два иранских генерала и пять офицеров. Страны Запада призвали граждан не посещать регион.
Израиль перехватил 99% ракет и беспилотников, запущенных Ираном - СМИ14 апреля 2024, 00:18 • 6512 просмотров
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
"Мир не может позволить себе еще одну войну": генсек ООН осудил атаку Ирана
Израиль перехватил 99% ракет и беспилотников, запущенных Ираном - СМИ
FT: Россия готовит широкомасштабную атаку в конце весны или летом
118 ударов: россияне обстреляли десять общин Сумщины
Израиль запретил массовые митинги и приостановил образовательную деятельность
В Иерусалиме раздаются взрывы
США сбили несколько иранских БПЛА, которые летели на Израиль
Иран запустил по Израилю баллистические ракеты, Израиль не подтверждает - СМИ
Премьер-министр Великобритании осудил нападение Ирана на Израиль
По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС
Популярные
ВСУ ударили по пункту управления россиян в оккупированном Луганске
Израильские силы приведены в полную боевую готовность на фоне иранской угрозы - Sky News
Иордания экстренно закрыла свое воздушное пространство
Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией
Мужчина и женщина ранены после вражеского обстрела Гуляйполя в Запорожье
Публикации
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
"Мир не может позволить себе еще одну войну": генсек ООН осудил атаку Ирана
Генеральный секретарь ООН решительно осуждает нападение Ирана на Израиль с применением более 200 беспилотников и ракет, призывает к немедленному прекращению боевых действий и максимальной сдержанности, подчеркивая, что мир не может позволить себе новую войну.
Израиль перехватил 99% ракет и беспилотников, запущенных Ираном - СМИ
Израильские системы противовоздушной обороны перехватили 99% баллистических ракет и беспилотников, запущенных Ираном во время атаки, которая, по утверждению Ирана, была успешной и уничтожила израильские военные объекты.
FT: Россия готовит широкомасштабную атаку в конце весны или летом
Россия может начать широкомасштабное наступление в конце весны или летом с целью захвата большей территории в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях, а также потенциального штурма Харькова, по словам украинских и западных чиновников.
118 ударов: россияне обстреляли десять общин Сумщины
Россияне обстреляли 10 населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 118 взрывов из артиллерии, минометов, мин и беспилотников 13 апреля.
Израиль запретил массовые митинги и приостановил образовательную деятельность
Израиль запрещает массовые митинги и приостанавливает образовательные мероприятия на фоне нападения Ирана в ответ на израильский удар по комплексу иранского посольства в Дамаске.
В Иерусалиме раздаются взрывы
Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля, вызвав сирены воздушной тревоги по всей стране, в то время как Израиль сбил более 100 беспилотников в ответ на предыдущий израильский удар, в результате которого погибли иранские военнослужащие.
США сбили несколько иранских БПЛА, которые летели на Израиль
По сообщениям, США сбили несколько иранских беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону Израиля.
Иран запустил по Израилю баллистические ракеты, Израиль не подтверждает - СМИ
Иран утверждал, что запустил баллистические ракеты по целям в Израиле, но Израиль не подтвердил никаких ракетных ударов по своей территории.
Премьер-министр Великобритании осудил нападение Ирана на Израиль
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решительно осудил нападение Ирана на Израиль, назвав его безрассудным актом, направленным на то, чтобы посеять хаос, и пообещал защищать безопасность Израиля вместе с региональными союзниками.
По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС
Американские чиновники считают, что от 400 до 500 беспилотников и ракет будут запущены по Израилю из Ирана, Ирака, Сирии, южного Ливана и хуситов, причем большинство из них поступит из Ирана.