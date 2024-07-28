Прага убеждена, что ситуация с безопасностью в мире чрезвычайно шаткая. В частности, главными угрозами для мира и Европы стали Россия, Китай и Иран. Об этом глава чешской Службы безопасности и информации (BIS) Михал Куделка заявил в интервью ČTK, передает УНН.

Детали

Куделка сказал, что мир кипит и опасно движется на грани глобального столкновения. По его словам, мир балансирует на грани глобального конфликта.

Мир кипит и опасно движется на грани глобального столкновения. Работаем над тем, чтобы Чехия оставалась одной из самых безопасных стран Европы и мира. Но дело не только в безопасности и ее компонентах, но и осознании каждого чешского гражданина, что мы в опасности на одном корабле, в одной стране - подчеркнул Куделка.

Среди текущих угроз для Европы глава контрразведки Чехии назвал угрозу со стороны российского империализма, диверсии и разведывательные операции России, Китая и Ирана.

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Поскольку из этих стран идет враждебная пропаганда и миграция. Среди угроз также - угроза исламского терроризма, в частности рост правого экстремизма, незаконная торговля оружием, кибератаки или возможное злоупотребление искусственным интеллектом.

Напомним,

Весной президент Чехии Петра Павела предупредил, что Европа находится в начале длительного противостояния с Россией. По его словам, европейские страны должны быть готовы к этому.