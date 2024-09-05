Минздрав: количество больных COVID-19 в Украине выросло в 7-12 раз

Последние месяцы в Украине наблюдается значительный рост количества пациентов с коронавирусной болезнью. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Сергей Дубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Последние месте, мы видим существенный рост пациентов, заболевших коронавирусной болезнью. Сейчас мы не можем говорить о переполнении учреждений здравоохранения, но по количеству больных мы видим существенный рост - это от 7 до 12 раз в зависимости от региона - рассказал Дубров.

Напомним

С начала августа в Украине было зафиксировано более 26 тысяч случаев COVID-19, что является значительным ростом по сравнению с июньскими показателями, когда заболеваний было всего 2300.