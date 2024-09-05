МОЗ: кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла у 7-12 разів

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Заступник міністра охорони здоров'я повідомив про значне зростання випадків COVID-19 в Україні.

Останні місяці в Україні спостерігається значне зростання кількості пацієнтів з коронавірусною хворобою. Про це сказав заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН

Останні місці, ми бачимо суттєве зростання пацієнтів, які захворіли на коронавірусну хворобу. Наразі, ми не можемо говорити про переповнення закладів охорони здровʼя, але по кількості хворих ми бачимо суттєве зростання - це від 7 до 12 разів залежно від регіону

- розповів Дубров.

Нагадаємо

З початку серпня в Україні було зафіксовано понад 26 тисяч випадків COVID-19, що є значним зростанням порівняно з червневими показниками, коли захворювань було всього 2300.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоCOVID-19Здоров'я

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