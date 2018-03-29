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Минюст поставил задачу перед новым руководством Назка

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Главное, что нужно сконцентрировать свою работу новому руководству Назка, это полный запуск автоматизированной системы проверки деклараций. Об этом сообщил на брифинге министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент.

"Я надеюсь, что Национальное антикоррупционное агентство наконец заработает полноценно. Основная задача этого органа - полный запуск автоматизированной системы проверки деклараций. Без этого, без доработки самого реестра и проверки декларация не в ручном режиме, а автоматически, говорить об эффективной работе данного органа будет нечестно . Я рассчитываю, что новое руководство, которое было переизбранное, именно на этом акцентирует свое внимание. все ресурсы, все возможности, все средства, любая материальная база, которая необходима, была им предоставлена. Финансирование Назка есть одним из крупнейших, так же как и других антикоррупционных органов ", - подчеркнул Петренко.

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Он ожидает, что уже в ближайшее время можно будет увидеть полноценную проверку деклараций через автоматизированную систему, после чего можно будет комментировать на сколько эффективен этот орган.

"Давать сейчас оценку предыдущим руководителям нет смысла, пусть новое руководство, которое приступило к исполнению своих обязанностей, дает оценку своим коллегам, которые работали перед этим в течение 2 лет", - добавил он.

Как сообщал УНН, новым председателем Назка был избран член Назка Александра Мангула . Его заместителем стал Станислав Патюк.

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