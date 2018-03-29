Мін'юст поставив завдання перед новим керівництвом НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Головне, на чому потрібно сконцентрувати свою роботу новому керівництву НАЗК, це повний запуск автоматизованої системи перевірки декларацій. Про це повідомив на брифінгу міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
"Я сподіваюсь, що Національне антикорупційне агентство нарешті запрацює повноцінно. Основне завдання цього органу – повний запуск автоматизованої системи перевірки декларацій. Без цього, без доопрацювання самого реєстру і перевірки декларація не в ручному режимі, а автоматично, говорити про ефективну роботу даного органу буде нечесно. Я розраховую, що нове керівництво, яке було переобране, саме на цьому акцентує свою увагу. Всі ресурси, всі можливості, всі кошти, будь-яка матеріальна база, яка необхідна, була їм надана. Фінансування НАЗК є одним із найбільших, так само як і інших антикорупційних органів", - підкреслив Петренко.
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Він очікує, що вже найближчим часом можна буде побачити повноцінну перевірку декларацій через автоматизовану систему, після чого можна буде коментувати на скільки ефективним є цей орган.
"Давати зараз оцінку попереднім керівникам немає сенсу, нехай нове керівництво, яке приступило до виконання своїх обов'язків, дає оцінку своїм колегам, які працювали перед цим протягом 2 років", - додав він.
Як повідомляв УНН, новим головою НАЗК було обрано члена НАЗК Олександра Мангула. Його заступником став Станіслав Патюк.