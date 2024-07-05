Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о наложении санкций на бывшего народного депутата Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко, приближенных к российскому руководству и владимиру путину, с целью взыскания их значительных активов, включая автомобили, самолеты, недвижимость, корпоративные права, торговые марки, средства и культурные ценности.
Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд заявление о применении санкции к экс-нардепу Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко, передает УНН.
Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 ЗУ "О санкциях", к Медведчуку Виктору Владимировичу и Марченко Оксане Михайловне,
Детали
Сообщается, что Медведчук и Марченко являются приближенными к руководству российской федерации, находятся в личных дружеских связях с российским диктатором Владимиром Путиным.
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Отмечается, что к взысканию Министерством юстиции заявлено имущество, которым Медведчук и Марченко владеют прямо и опосредованно (через физических и юридических лиц) В частности:
Дополнение
По запросу Чехии Европейский Союз ввел санкции против экс-нардепа Виктора Медведчука и пророссийского пропагандиста Артема Марчевского, а также сайта Voice of Europe, который распространял пророссийскую пропаганду.