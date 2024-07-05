Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд заявление о применении санкции к экс-нардепу Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко, передает УНН.

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 ЗУ "О санкциях", к Медведчуку Виктору Владимировичу и Марченко Оксане Михайловне, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Медведчук и Марченко являются приближенными к руководству российской федерации, находятся в личных дружеских связях с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Отмечается, что к взысканию Министерством юстиции заявлено имущество, которым Медведчук и Марченко владеют прямо и опосредованно (через физических и юридических лиц) В частности:

движимое имущество (24 автомобиля, 2 воздушных судна (самолет "Gulfstream G650", вертолет "Bell-427"), 1 прогулочное судно (типа "Azimut benetti spa", название судна - "Романс 1");

недвижимое имущество (более 20 объектов), корпоративные права 22 юридических лиц (облэнерго, телеканалы и т.д.), имущественные права на 8-мь торговых марок, денежные средства Медведчука В.В. и Марченко А.М. (в эквиваленте около 1,9 млн грн), более 1000 единиц историко-культурных и материальных ценностей (часы, ювелирные изделия, картины, гарнитуры, предметы интерьера, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью).

Дополнение

По запросу Чехии Европейский Союз ввел санкции против экс-нардепа Виктора Медведчука и пророссийского пропагандиста Артема Марчевского, а также сайта Voice of Europe, который распространял пророссийскую пропаганду.