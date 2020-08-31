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Минюст подтвердил экспертизы в деле Шеремета, дело передано в суд - политолог

Киев • УНН

 • 9753 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Комиссия Министерства юстиции Украины подтвердила выводы экспертиз в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, дело передано в суд. Об этом политолог, эксперт Владимир Фесенко сообщил на своей странице в соцсети Facebook, передает УНН.

Минюст подтвердил экспертизы в деле Шеремета, дело передано в суд - политолог

«Ранее защита подозреваемых ставила под сомнение обоснованность выводов независимого английского эксперта Национального агентства по борьбе с преступностью Ивана Бирча. Как меня проинформировали компетентные источники в Минюсте, сегодня комиссия рассматривала жалобу адвокатов защиты на экспертизу, которая лежит в основе дела Шеремета и полностью оставила в силе выводы эксперта, подтверждая их законность и обоснование. Правда было указано на некоторые технические замечания, но суть не изменилась», - рассказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что расследование по этому делу на завершающей стадии: «Оно передано в суд и только суд присяжных может установить жирную точку», - отметил Фесенко.

Он также призвал общество снизить градус политизации этого процесса.

«Сейчас есть тенденция нагнетать ситуацию в информационном поле, но лучше перевести дискуссию с эмоциональной в содержательную плоскость, осознавая всю полноту ответственности за это деликатное дело. Думаю, что общий интерес - и правоохранительных органов, и защиты, и общества в целом - обеспечить справедливое рассмотрение этого дела в суде», - подытожил эксперт.

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