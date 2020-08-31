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Мін'юст підтвердив експертизи в справі Шеремета, справу передано до суду - політолог

Київ • УНН

 • 9753 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Комісія Міністерства юстиції України підтвердила висновки експертиз у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, справу передано до суду. Про це політолог, експерт Володимир Фесенко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає УНН.

Мін'юст підтвердив експертизи в справі Шеремета, справу передано до суду - політолог

«Раніше захист підозрюваних ставив під сумнів обґрунтованість висновків незалежного англійського експерта Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Івана Бірча. Як мене проінформували компетентні джерела в Мін'юсті, сьогодні комісія розглядала скаргу адвокатів захисту на експертизу, яка лежить в основі справи Шеремета і повністю залишила в силі висновки експерта, підтверджуючи їх законність і обґрунтування. Правда було зазначено на деякі технічні зауваження, але суть не змінилася», - розповів він.

При цьому експерт підкреслив, що розслідування по цій справі на завершальній стадії: «Воно передано в суд і тільки суд присяжних може встановити жирну крапку», - зазначив Фесенко.

Він також закликав суспільство знизити градус політизації цього процесу.

«Зараз є тенденція нагнітати ситуацію в інформаційному полі, але краще перевести дискусію з емоційної в змістовну площину, усвідомлюючи всю повноту відповідальності за цю делікатну справу. Думаю, що загальний інтерес - і правоохоронних органів, і захисту, і суспільства в цілому - забезпечити справедливий розгляд цієї справи в суді», - підсумував експерт.

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