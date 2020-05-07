Минветеранов просит воздержаться от организации и посещения мероприятий к 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Минветеранов просит воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и примирения и 75-ой годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне из-за COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов Украины.
"Традиционно 8-го и 9-го мая вспоминаем страшные страницы истории, посещаем мемориалы памяти и поздравляем ветеранов", - говорится в сообщении.
Однако в Минветеранов напоминают, что именно сейчас весь мир пытается преодолеть пандемию короновирусной болезни, на территории Украины продолжаются карантинные мероприятия, а "пожилые люди, особенно ветераны, находятся в зоне риска".
"Министерство по делам ветеранов Украины просит воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий, приуроченных этим датам, а также обращается к семьям ветеранов с просьбой беречь своих родных и способствовать их самоизоляции на время карантина", - отмечается в сообщении.
Также Министерство обращается к институтам гражданского общества и к неравнодушным гражданам с просьбой поздравить ветеранов телефонным звонком или открыткой, а после окончания карантинных мероприятий - лично посетить.
Напомним, полиция Киева усилит охрану правопорядка 9 мая и будет штрафовать за "георгиевские ленточки".