Мінветеранів просить утриматися від організації та відвідування заходів до 9 травня

"Традиційно 8-го та 9-го травня згадуємо страшні сторінки історії, відвідуємо меморіали пам’яті та вітаємо ветеранів", - йдеться у повідомленні.

Проте у Мінветеранів нагадують, що саме зараз весь світ намагається подолати пандемію короновірусної хвороби, на території України тривають карантинні заходи, а "люди похилого, особливо ветерани, знаходяться в зоні ризику".

"Міністерство у справах ветеранів України просить утриматися від організації та відвідування масових заходів, приурочених цим датам, а також звертається до родин ветеранів з проханням берегти своїх рідних й сприяти їх самоізоляції на час карантину", - зазначається у повідомленні.

Також Міністерство звертається до інститутів громадянського суспільства та небайдужих громадян із проханням привітати ветеранів телефонним дзвінком чи листівкою, а після закінчення карантинних заходів особисто відвідати.

Нагадаємо, поліція Києва посилить охорону правопорядку 9 травня й штрафуватиме за "георгіївські стрічки".