Поліція Києва посилить охорону правопорядку 9 травня й штрафуватиме за георгіївські стрічки

"Начальник поліції Києва вкотре звернув увагу громадян на заборону використання символіки тоталітарних режимів. Зокрема за використання георгіївської (гвардійської) стрічки, відповідно до ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, правопорушнику загрожує до 5100 гривень штрафу або адміністративний арешт строком до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки чи предметів, які містять її зображення“,- йдеться в повідомленні.

Також 9 травня у столиці заплановано проведення акції у Парку Вічної Слави. Тож у поліції Києва розпочав роботу ситуаційний центр, до складу якого увійшли не лише поліцейські, а й представники інших профільних служб та відомств.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, співробітники ситуаційного центру відслідковуватимуть ситуацію в онлайн-режимі для негайно прийняття рішень у разі її загострення або виникнення непередбачуваних ситуацій.

“Аби не допустити провокацій та порушень правопорядку, перед початком акції вибухотехніки та кінологи ретельно перевірять місце, де відбудеться захід. Крім того, на спеціально встановлених пропускних пунктах співробітники будуть проводити поверхневий огляд відвідувачів. Тому просимо з розумінням поставитися до превентивних заходів, адже все це потрібно для забезпечення безпеки”, — сказав Крищенко.

Окрім охорони публічної безпеки та порядку, поліція Києва контролюватиме і виконання карантинних вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України. Тож правоохоронці насамперед проводитимуть роз’яснювальну роботу, а злісних порушників притягуватимуть до адміністративної (ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та кримінальної (ст. 325 Кримінального кодексу України) відповідальності.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що масові заходи в Україні до 8 та 9 травня не будуть проводитися цього року через карантин.