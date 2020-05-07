Полиция Киева усилит охрану правопорядка 9 мая и будет штрафовать за георгиевские ленточки

"Начальник полиции Киева в очередной раз обратил внимание граждан на запрет использования символики тоталитарных режимов. В частности за использование георгиевской (гвардейской) ленты, в соответствии со ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, правонарушителю грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих ее изображение", - говорится в сообщении.

Также 9 мая в столице запланировано проведение акции в Парке Вечной Славы. Поэтому в полиции Киева начал работу ситуационный центр, в состав которого вошли не только полицейские, но и представители других профильных служб и ведомств.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сотрудники ситуационного центра будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн для немедленно принятия решений в случае ее обострения или возникновения непредвиденных ситуаций.

"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это нужно для обеспечения безопасности", - сказал Крищенко.

Кроме охраны публичной безопасности и порядка, полиция Киева будет контролировать и выполнение карантинных требований, определенных постановлением Кабинета министров Украины. Поэтому правоохранители прежде всего будут проводить разъяснительную работу, а злостных нарушителей будут привлекать к административной (ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и уголовной (ст. 325 Уголовного кодекса Украины) ответственности.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что массовые мероприятия в Украине до 8 и 9 мая не будут проводиться в этом году из-за карантина.