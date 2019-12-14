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Минветеранов готово оказать правовую помощь фигурантам дела Шеремета - Коляда

Минветеранов готово оказать правовую помощь фигурантам дела Шеремета - Коляда

Киев  •  УНН

 • 16251 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины готовы предоставить весь спект правовой помощи обвиняемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом написала глава министерства Оксана Коляда на своей странице в Facebook, передает УНН.

“По делу Павла Шеремета. Прежде всего, обвиняемых Влада и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь — знаю лично. Все они — признанные авторитеты в ветеранской и волонтерском движении. Ход дела, обвинения — все это очень болит лично мне. Но сейчас выйду только с официальной позицией... Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициаров. Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу”, — написала Оксана Коляда.

Она отметила, что публичность процесса является большим плюсом, так как все заинтересованные стороны могут следить за ходом и давать свою оценку, принимать соответствующие меры.

“Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилась эта дело — проигрывает государство, прежде всего репутационно. Хочу напомнить о принципах верховенства права и презумпции невиновности. Степень вины каждого из обвиняемых определит только суд”, — добавила Оксана Коляда.

Она также отметила, что, учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы должен быть абсолютно убедительным, и в случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений — репутационные риски государства будут увеличены в разы .

“Убийство Павла Шеремета должно быть расследуемым. Но так, чтобы ни у кого в государстве не возникало сомнений относительно доказательной базы. Образ ветерана и волонтера — это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы”, — подытожила Оксана Коляда.

Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек. Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

Также, Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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