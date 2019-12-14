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Мінветеранів готове надати правову допомогу фігурантам справи Шеремета - Коляда

Мінветеранів готове надати правову допомогу фігурантам справи Шеремета - Коляда

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України готові надати весь спект правової допомоги обвинуваченим у справі вбивства Павла Шеремета. Про це написала голова міністерства Оксана Коляда на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Щодо справи Павла Шеремета. Перш за все, обвинувачених Влада та Інну Грищенко, Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко, Яну Дугарь — знаю особисто. Всі вони — визнані авторитети у ветеранському та волонтерському русі. Перебіг справи, обвинувачення — все це дуже болить особисто мені. Але зараз вийду тільки з офіційною позицією... Мінветеранів буде виконувати свої прямі функціі по відношенню до бенефіціарів. Ми готові надати весь спектр правової допомоги, не даючи при цьому оцінку справи по суті”, — написала Оксана Коляда.

Вона зазначила, що публічність процесу є великим плюсом, оскільки всі зацікавлені сторони мають змогу слідкувати за перебігом і давати свою оцінку, вживати відповідних дій.

“Оскільки всі з обвинувачених є беззаперечними авторитетами у ветеранському і волонтерському русі, відділяти справу від образу усього руху вже не вийде. Чим би не закінчилась ця справа — програє держава, насамперед репутаційно. Хочу нагадати про принципи верховенства права та презумпцію невинуватості. Ступінь вини кожного з обвинувачених визначить тільки суд”, — додала Оксана Коляда.

Вона також зазначила, що з огляду на чутливість теми, суспільну значимість фігури самого Павла Шеремета, а також фігур обвинувачених, рівень доказової бази має бути абсолютно переконливим, і у разі, якщо виникатимуть найменші сумніви у адекватності звинувачень — репутаційні ризики держави будуть збільшені у рази.

“Вбивство Павла Шеремета має бути розслідуваним. Але так, щоби ні у кого в державі не виникало сумніві щодо доказової бази. Образ ветерана і волонтера — це образ героя і захисника. І він ніяк не може бути поєднаним із образом вбивці”, — підсумувала Оксана Коляда.

Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей. Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.

Також, Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.

Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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