Минус 5 БМП, танк и 30 россиян: Генштаб показал вражеское "наступление" на Запорожском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео на котором украинские военные уничтожили 5 БМП, вражеский танк и около 30 россиян на Запорожском направлении во время попытки наступления рашистов, передает УНН.
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“На видео „наступление“ оккупантов на запорожском направлении. Уничтожено 5 БМП, вражеский танк и около 30 захватчиков”, — говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что пока российские пропагандисты в своем больном воображении “захватывают” населенные пункты Запорожской области Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции.
Дополнение
Вооруженные Силы Украины уничтожили в Херсонской области около 150 оккупантов, а также "отминусовали" вражескую технику и склады с боеприпасами.
За минувшие сутки, 21 января Вооруженные силы Украины ликвидировали 600 российских оккупантов.