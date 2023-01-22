Минус 5 БМП, танк и 30 россиян: Генштаб показал вражеское "наступление" на Запорожском направлении

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“На видео „наступление“ оккупантов на запорожском направлении. Уничтожено 5 БМП, вражеский танк и около 30 захватчиков”, — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что пока российские пропагандисты в своем больном воображении “захватывают” населенные пункты Запорожской области Силы обороны края спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции.

Дополнение

Вооруженные Силы Украины уничтожили в Херсонской области около 150 оккупантов, а также "отминусовали" вражескую технику и склады с боеприпасами.

За минувшие сутки, 21 января Вооруженные силы Украины ликвидировали 600 российских оккупантов.