ЗСУ розповіли про ураження рашистів на Херсонщині: де палало
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Збройні Сили України знищили у Херсонській області близько 150 окупантів, а також "відмінусували" ворожу техніку та склади з боєприпасами. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
Деталі
▪️ Трохи північніше Великої Кардашинки було влучання в базування росіян.
▪️ Влучання по позиціях РФ на Кінбурнській Косі.
▪️ В районі Олешок двічі було просмажування техніки рашистів. В одному із прильотів "відмінусувалися" САУ та Гради.
▪️ Влучання по позиціях русні в районі Голої Пристані, де стояла техніка, яка обстрілювала Правобережну Херсонщину.
▪️ "Відмінусування" складу БК у Каховському районі.
▪️ Прильоти по рашистам в промзоні в районі Каховки і Нової Каховки.
Нагадаємо
Військовослужбовці Держприкордонслужби нарівно з бійцями ЗСУ, Національної гвардії тримають позиції та відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.