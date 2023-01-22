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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 14067 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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ЗСУ розповіли про ураження рашистів на Херсонщині: де палало

Київ • УНН

 • 2066145 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Збройні Сили України знищили у Херсонській області близько 150 окупантів, а також "відмінусували" ворожу техніку та склади з боєприпасами. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.

ЗСУ розповіли про ураження рашистів на Херсонщині: де палало

Деталі

▪️ Трохи північніше Великої Кардашинки було влучання в базування росіян.

▪️ Влучання по позиціях РФ на Кінбурнській Косі.

▪️ В районі Олешок двічі було просмажування техніки рашистів. В одному із прильотів "відмінусувалися" САУ та Гради.

▪️ Влучання по позиціях русні в районі Голої Пристані, де стояла техніка, яка обстрілювала Правобережну Херсонщину.

▪️ "Відмінусування" складу БК у Каховському районі.

▪️ Прильоти по рашистам в промзоні в районі Каховки і Нової Каховки.

Нагадаємо

Військовослужбовці Держприкордонслужби нарівно з бійцями ЗСУ, Національної гвардії тримають позиції та відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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