ВСУ рассказали о поражении рашистов в Херсонской области: где пылало
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Вооруженные Силы Украины уничтожили в Херсонской области около 150 оккупантов, а также "отминусовали" вражескую технику и склады с боеприпасами. Об этом сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
▪️ Чуть севернее Большой Кардашинки было попадание в базирование русских.
▪️ Попадание по позициям РФ на Кинбурнской Косе.
▪️ В районе Олешек дважды было промазывание техники рашистов. В одном из прилетов "отминусовались" САУ и Грады.
▪️ Попадание по позициям русни в районе Голой Пристани, где стояла техника, которая обстреливала Правобережную Херсонщину.
▪️ "Отминирование" склада БК в Каховском районе.
▪️ Прилеты по рашистам в промзоне в районе Каховки и Новой Каховки.
Напомним
Военнослужащие Госпогранслужбы наравне с бойцами ВСУ, Национальной гвардии держат позиции и отражают атаки врага на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.