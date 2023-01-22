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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ВСУ рассказали о поражении рашистов в Херсонской области: где пылало

Киев • УНН

 • 2066145 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Вооруженные Силы Украины уничтожили в Херсонской области около 150 оккупантов, а также "отминусовали" вражескую технику и склады с боеприпасами. Об этом сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук, передает УНН.

ВСУ рассказали о поражении рашистов в Херсонской области: где пылало

Детали

▪️ Чуть севернее Большой Кардашинки было попадание в базирование русских.

▪️ Попадание по позициям РФ на Кинбурнской Косе.

▪️ В районе Олешек дважды было промазывание техники рашистов. В одном из прилетов "отминусовались" САУ и Грады.

▪️ Попадание по позициям русни в районе Голой Пристани, где стояла техника, которая обстреливала Правобережную Херсонщину.

▪️ "Отминирование" склада БК в Каховском районе.

▪️ Прилеты по рашистам в промзоне в районе Каховки и Новой Каховки.

Напомним

Военнослужащие Госпогранслужбы наравне с бойцами ВСУ, Национальной гвардии держат позиции и отражают атаки врага на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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