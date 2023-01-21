Окупанти йдуть по трупах своїх солдатів: прикордонники у Бахмуті щодня відбивають атаки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Військовослужбовці Держприкордонслужби нарівно з бійцями ЗСУ, Національної гвардії тримають позиції та відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.
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"Наші підрозділи, наші військовослужбовці - це складова ЗСУ. І вони нарівні з військовослужбовцями ЗСУ, Нацгвардією також знаходяться на найбільш гарячих напрямках, зокрема на Бахмутському напрямку, де тримають свої позиції і щоденно фактично відбивають нові дії ворога", - повідомив він.
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За словами Демченка, російські окупанти направляють значні сили, щоб захопити позиції, проте, українські бійці тримаються і наносять ураження ворогу.
"Можу зазначити, що ворог фактично атакує, йдучи по трупах своїх солдатів... Це можуть бути групи й по 10, і по 30 осіб, які штурмують позиції, в тому числі ті, які тримають наші військовослужбовці", - повідомив він.
Крім цього, речник повідомив, що військовослужбовці ДПСУ збили безпілотники, за допомогою яких ворог намагався вираховувати позиції ЗСУ.
"Тому, хоч і складно, але військовослужбовці Державної прикордонної служби тримають оборону і боронять нашу землю", - підсумував Демченко.
Нагадаємо
Держприкордонслужба опублікувала відео, на якому прикордонники виявили та знищили ворожу групу піхоти під Соледаром у Донецькій області.