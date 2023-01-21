Оккупанты идут по трупам своих солдат: пограничники в Бахмуте ежедневно отбивают атаки врага
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Военнослужащие Госпогранслужбы наравне с бойцами ВСУ, Национальной гвардии держат позиции и отражают атаки врага на Бахмутском направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.
Цитата
"Наши подразделения, наши военнослужащие - это составляющая ВСУ. И они наравне с военнослужащими ВСУ, Нацгвардией также находятся на наиболее горячих направлениях, в частности на Бахмутском направлении, где держат свои позиции и ежедневно фактически отражают новые действия врага", - сообщил он.
Детали
По словам Демченко, российские оккупанты направляют значительные силы, чтобы захватить позиции, однако, украинские бойцы держатся и наносят поражения врагу.
"Могу отметить, что враг фактически атакует, идя по трупам своих солдат... Это могут быть группы и по 10, и по 30 человек, которые штурмуют позиции, в том числе те, которые держат наши военнослужащие", - сообщил он.
Кроме этого, спикер сообщил, что военнослужащие ГПСУ сбили беспилотники, с помощью которых враг пытался вычислять позиции ВСУ.
"Поэтому, хоть и сложно, но военнослужащие Государственной пограничной службы держат оборону и защищают нашу землю", - подытожил Демченко.
Напомним
Госпогранслужба опубликовала видео, на котором пограничники обнаружили и уничтожили вражескую группу пехоты под Соледаром в Донецкой области.