Оккупанты идут по трупам своих солдат: пограничники в Бахмуте ежедневно отбивают атаки врага

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"Наши подразделения, наши военнослужащие - это составляющая ВСУ. И они наравне с военнослужащими ВСУ, Нацгвардией также находятся на наиболее горячих направлениях, в частности на Бахмутском направлении, где держат свои позиции и ежедневно фактически отражают новые действия врага", - сообщил он.

Детали

По словам Демченко, российские оккупанты направляют значительные силы, чтобы захватить позиции, однако, украинские бойцы держатся и наносят поражения врагу.

"Могу отметить, что враг фактически атакует, идя по трупам своих солдат... Это могут быть группы и по 10, и по 30 человек, которые штурмуют позиции, в том числе те, которые держат наши военнослужащие", - сообщил он.

Кроме этого, спикер сообщил, что военнослужащие ГПСУ сбили беспилотники, с помощью которых враг пытался вычислять позиции ВСУ.

"Поэтому, хоть и сложно, но военнослужащие Государственной пограничной службы держат оборону и защищают нашу землю", - подытожил Демченко.

Напомним

Госпогранслужба опубликовала видео, на котором пограничники обнаружили и уничтожили вражескую группу пехоты под Соледаром в Донецкой области.