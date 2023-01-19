Прикордонники показали, як нищать ворожу піхоту під Соледаром

Цитата

«Прикордонники виявили та знищили ворожу групу піхоти під Соледаром. Днями, з допомогою БПЛА прикордонників було успішно уражено місця укриття та скупчення піхоти окупантів, які ховалися в промисловій зоні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після отримання координат розміщення рашистів, по них також відпрацювала українська артилерія.

Доповнення

Українські захисники знищили під Соледаром ворожий штурмовик Су-25.