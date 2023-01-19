Прикордонники показали, як нищать ворожу піхоту під Соледаром
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Держприкордонслужба опублікувала відео, на якому прикордонники виявили та знищили ворожу групу піхоти під Соледаром у Донецькій області, передає УНН.
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«Прикордонники виявили та знищили ворожу групу піхоти під Соледаром. Днями, з допомогою БПЛА прикордонників було успішно уражено місця укриття та скупчення піхоти окупантів, які ховалися в промисловій зоні», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після отримання координат розміщення рашистів, по них також відпрацювала українська артилерія.
Доповнення
Українські захисники знищили під Соледаром ворожий штурмовик Су-25.