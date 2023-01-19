Пограничники показали, как уничтожают вражескую пехоту под Соледаром
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Госпогранслужба опубликовала видео, на котором пограничники обнаружили и уничтожили вражескую группу пехоты под Соледаром в Донецкой области, передает УНН.
Цитата
«Пограничники обнаружили и уничтожили вражескую группу пехоты под Соледаром. На днях, с помощью БПЛА пограничников были успешно поражены места укрытия и скопления пехоты оккупантов, которые прятались в промышленной зоне», - говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения координат размещения рашистов, по ним также отработала украинская артиллерия.
Дополнение
Украинские защитники уничтожили под Соледаром вражеский штурмовик Су-25.