Пограничники показали, как уничтожают вражескую пехоту под Соледаром

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«Пограничники обнаружили и уничтожили вражескую группу пехоты под Соледаром. На днях, с помощью БПЛА пограничников были успешно поражены места укрытия и скопления пехоты оккупантов, которые прятались в промышленной зоне», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения координат размещения рашистов, по ним также отработала украинская артиллерия.

Дополнение

Украинские защитники уничтожили под Соледаром вражеский штурмовик Су-25.