Українські захисники знищили російський штурмовик під Соледаром
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Українські захисники знищили під Соледаром ворожий штурмовик Су-25. Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ, передає УНН.
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Так, 17 січня 2023 року близько 15.20 на східному напрямку в районі міста Соледар підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено черговий російський штурмовик Су-25.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 116 950 осіб, 3121 танків та сотень одиниць військової техніки.