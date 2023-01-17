Українські захисники знищили російський штурмовик під Соледаром

Деталі

Так, 17 січня 2023 року близько 15.20 на східному напрямку в районі міста Соледар підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено черговий російський штурмовик Су-25.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 116 950 осіб, 3121 танків та сотень одиниць військової техніки.