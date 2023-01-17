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Ще плюс 870: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

Київ • УНН

 • 351568 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 116 950 осіб, 3121 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Ще плюс 870: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.23 орієнтовно склали:

· особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб ліквідовано;

· танків / tanks ‒ 3121 (+3) од;

· бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11) од;

· артилерійських систем – 2104 (+5) од;

· РСЗВ – 441 (+3) од;

· засоби ППО ‒ 220 (+0) од;

· літаків – 286 (+0) од;

· гелікоптерів – 276 (+0) од;

· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0);

· крилаті ракети ‒ 749 (+0);

· кораблі /катери ‒ 17 (+0) од;

· автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7) од;

· спеціальна техніка ‒ 190 (+0).

Дані уточнюються.

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