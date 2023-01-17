Еще плюс 870: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 116 950 человек, 3121 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.23 ориентировочно составили:
· личного состава – около 116 950 (+870) человек ликвидировано;
· танков/tanks ‒ 3121 (+3) ед;
· боевых бронированных машин – 6215 (+11) ед;
· артиллерийских систем –2104 (+5) ед;
· РСЗВ –441 (+3) ед;
· средства ПВО – 220 (+0) ед;
· самолетов – 286 (+0) ед;
· вертолетов –276 (+0) ед;
· БПЛА оперативно-тактического уровня –1872 (+0);
· крылатые ракеты – 749 (+0);
· корабли /катера ‒ 17 (+0) ед;
· автомобильной техники и автоцистерн – 4877 (+7) ед;
· специальная техника – 190 (+0).
Данные уточняются.