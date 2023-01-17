Украинские защитники уничтожили российский штурмовик под Соледаром

Детали

17 января 2023 года около 15.20 на восточном направлении в районе города Соледар подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины уничтожен очередной российский штурмовик Су-25.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 116 950 человек, 3121 танков и сотен единиц военной техники.