Мінус 5 БМП, танк та 30 росіян: Генштаб показав ворожий "наступ" на Запорізькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео на якому українські військові знищили 5 БМП, ворожий танк та близько 30 росіян на Запорізькому напрямку під час спроби наступу рашистів, передає УНН.
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«На відео "наступ" окупантів на запорізькому напрямку. Знищено 5 БМП, ворожий танк та близько 30 загарбників», - йдеться в повідомленні.
В Генштабі зазначають, що поки російські пропагандисти у своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції.
Доповнення
Збройні Сили України знищили у Херсонській області близько 150 окупантів, а також "відмінусували" ворожу техніку та склади з боєприпасами.
За минулу добу, 21 січня Збройні сили України ліквідували 600 російських окупантів.