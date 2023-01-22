Мінус 5 БМП, танк та 30 росіян: Генштаб показав ворожий "наступ" на Запорізькому напрямку

Цитата

«На відео "наступ" окупантів на запорізькому напрямку. Знищено 5 БМП, ворожий танк та близько 30 загарбників», - йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що поки російські пропагандисти у своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції.

Доповнення

Збройні Сили України знищили у Херсонській області близько 150 окупантів, а також "відмінусували" ворожу техніку та склади з боєприпасами.

За минулу добу, 21 січня Збройні сили України ліквідували 600 російських окупантів.