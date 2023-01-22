За минулу добу українські військові ліквідували 600 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 січня 2023 року орієнтовно склали близько 120 тис. 760 окупантів (+600 за минулу добу).

Також знищено:

3145 (+5 одиниць за добу) танків, 6268 (+12) бойових броньованих машин, 2144 (+9) артилерійських систем, 445 (+2) РСЗВ, 220 (+0) засобів ППО, 287 (+0) літаків, 277 (+0) гелікоптерів, 1892 (+1) БПЛА оперативно-тактичного рівня, 749 (+0) крилатих ракет, 17 (+0) кораблів /катерів, 4932 (+14) автомобільної техніки та автоцистерн, 193 (+0) спеціальної техніки.