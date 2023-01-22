За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 600 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 600 российских оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 22 января 2023 года ориентировочно составили около 120 тыс. 760 оккупантов (+600 за минувшие сутки).
Также уничтожено:
3145 (+5 единиц за сутки) танков, 6268 (+12) боевых бронированных машин, 2144 (+9) артиллерийских систем, 445 (+2) РСЗО, 220 (+0) средств ПВО, 287 (+0) самолетов, 277 (+0) вертолетов, 1892 (+1) БПЛА оперативно-тактического уровня, 749 (+0) крылатых ракет, 17 (+0) кораблей/катеров, 4932 (+14) автомобильной техники и автоцистерн, 193 (+0) специальной техники.