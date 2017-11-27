За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО один военный получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции один военнослужащий получил ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"В районе отвода одного из подразделений вооруженных сил Украины в Добропольском районе Донецкой области неизвестными был обстрелян из автоматического оружия и ранен часовой состава ракетноартилерийського вооружение части. На пост быстро прибыла резервная группа, которая помогла отразить нападение диверсантов", - сообщил А.Лысенко.
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По его словам, раненого военнослужащего было доставлено в мобильный госпиталь в Покровске, его жизни ничего не угрожает.
В общем по словам представителя за прошедшие сутки враг провел 12 прицельных обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Девять раз украинские военнослужащие открывали огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.