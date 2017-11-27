За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО один военный получил ранения

"В районе отвода одного из подразделений вооруженных сил Украины в Добропольском районе Донецкой области неизвестными был обстрелян из автоматического оружия и ранен часовой состава ракетноартилерийського вооружение части. На пост быстро прибыла резервная группа, которая помогла отразить нападение диверсантов", - сообщил А.Лысенко.

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По его словам, раненого военнослужащего было доставлено в мобильный госпиталь в Покровске, его жизни ничего не угрожает.

В общем по словам представителя за прошедшие сутки враг провел 12 прицельных обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Девять раз украинские военнослужащие открывали огонь из оружия, не запрещенного минскими соглашениями.