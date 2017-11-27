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Минулої доби в АТО один військовий отримав поранення

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції один військовослужбовець отримав поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“В районі відведення одного з підрозділів збройних сил України у Добропільському районі Донецької області невідомими був обстріляний з автоматичної зброї та поранений чатовий складу ракетноартилерійського озброєння частини. На пост швидко прибула резервна група, яка допомогла відбити напад диверсантів”, — повідомив А.Лисенко.

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За його словами, пораненого військовослужбовця було доставлено у мобільний госпіталь у Покровську, його життю нічого не загрожує.

Загалом за словами речника протягом минулої доби ворог провів 12 прицільних обстрілів позицій збройних сил України. Дев’ять разів українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої мінськими угодами.

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