За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих, пятеро получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий, 2 военнослужащих погибли, 5 - получили ранения", - сказал он.
Также он сообщил о том, что вчера в Главном военном клиническом госпитале умер военнослужащий, который 2 марта во время обстрела вблизи Авдеевки получил тяжелые ранения.
Напомним, за минувшие сутки, с 3 на 4 апреля, в зоне проведения АТО боевики 48 раз обстреляли позиции украинских военных.