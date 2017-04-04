Минулої доби в зоні АТО загинули двоє українських військових

"За минулу добу, внаслідок бойових дій, 2 військовослужбовців загинуло, 5 – отримало поранення", - сказав він.

Також він повідомив про те, що вчора в Головному військовому клінічному госпіталі помер військовослужбовець, який 2 березня під час обстрілу поблизу Авдіївки отримав тяжкі поранення.

Нагадаємо, за минулу добу, з 3 на 4 квітня, в зоні проведенння АТО бойовики 48 разів обстріляли позиції українських військових.