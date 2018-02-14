За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90007 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92613 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 110380 просмотра

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, и продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения.

“На Луганском направлении эпицентром огневой напряжения стала Светлодарска дуга. Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм по нашим позициям неподалеку Троицкого. Также, недалеко от прифронтового населенного пункта, противник неоднократно вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы у этого населенного пункта продолжались более 5:00 — оккупантами было выпущено около 150 снарядов и мин. Враждебная активность наблюдалась и на подступах к Луганского, где российско-оккупационные войска выпустили более 60 мин калибра 120-мм и 82-мм. При этом боевики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановка и Попасной силы агрессора вели огонь из 82-мм минометов. Кроме того, с стрелкового оружия и гранатометов незаконные вооруженные формирования стреляли вблизи Майорская Зайцев и Станицы Луганской”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.

Как ранее сообщал УНН, сотрудники СБУ совместно с полицией блокировали в Новомосковске Днепропетровской области поступления оружия из района проведения антитеррористической операции.

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