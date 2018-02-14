За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, и продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения.
“На Луганском направлении эпицентром огневой напряжения стала Светлодарска дуга. Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм по нашим позициям неподалеку Троицкого. Также, недалеко от прифронтового населенного пункта, противник неоднократно вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы у этого населенного пункта продолжались более 5:00 — оккупантами было выпущено около 150 снарядов и мин. Враждебная активность наблюдалась и на подступах к Луганского, где российско-оккупационные войска выпустили более 60 мин калибра 120-мм и 82-мм. При этом боевики сопровождали эти обстрелы из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановка и Попасной силы агрессора вели огонь из 82-мм минометов. Кроме того, с стрелкового оружия и гранатометов незаконные вооруженные формирования стреляли вблизи Майорская Зайцев и Станицы Луганской”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.
Как ранее сообщал УНН, сотрудники СБУ совместно с полицией блокировали в Новомосковске Днепропетровской области поступления оружия из района проведения антитеррористической операции.