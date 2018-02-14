Минулої доби у зоні АТО жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 14 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій, та продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські угоди.
“На Луганському напрямку епіцентром вогневої напруги стала Світлодарська дуга. Тут ворог застосував артилерійські установки калібру 122-мм по наших позиціях неподалік Троїцького. Також, поблизу цього прифронтового населеного пункту, противник неодноразово вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів, зенітних установок, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли біля цього населеного пункту тривали понад п’ять годин — окупантами було випущено близько 150 снарядів і мін. Ворожа активність спостерігалася і на підступах до Луганського, де російсько-окупаційні підрозділи випустили понад 60 мін калібру 120-мм і 82-мм. При цьому бойовики супроводжували ці обстріли із гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки і Попасної сили агресора вели вогонь з 82-мм мінометів. Крім того, з стрілецької зброї та гранатометів незаконні збройні формування стріляли поблизу Майорська, Зайцевого і Станиці Луганської”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, противник провів 14 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України.
Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.
Як раніше повідомляв УНН, співробітники СБУ спільно з поліцією блокували у Новомосковську Дніпропетровської області надходження зброї з району проведення антитерористичної операції.