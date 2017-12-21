За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, четверо получили ранения

В сообщении отмечается, что на разных участках линии столкновения в тёмное время суток сепаратисты продолжали грубо нарушать режим тишины. Боевики применяли оружие, запрещенное Минскими соглашениями, в частности, артиллерию и тяжелые минометы.

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“На Луганском направлении враг с 82-мм минометов вел огонь по позициям сил АТО, вокруг Гладосово и Майского. Со 120-мм минометов противник обстрелял защитников Новотошковское. На Донецком направлении в вечернее время эпицентром нестабильности стали окрестности Авдеевки, где противник применил тяжелые минометы. Кроме того, в этом районе, захватчики выпустили полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122-мм и столько же мин по нашим оборонным укреплениям у Каменки. Также более двадцати мин различного калибра разорвались неподалеку шахты Бутовка”, - говорится в сообщении.

В случаях, составлявших наибольшую опасность личному составу, украинские воины давали боевикам адекватный огневой ответ.

Напомним, следствием одностороннего отстранения военных представителей Российской Федерации из состава СЦКК стало увеличение обстрелов со стороны боевиков позиций сил АТО и объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе.