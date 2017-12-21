Минулої доби у зоні АТО загинув один військовослужбовець, четверо отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Загалом, минулої доби, бойовики збройних формувань так званих “Л/ДНР” 15 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів у зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
У повідомленні зазначається, що на різних ділянках лінії зіткнення у темну пору доби сепаратисти продовжували грубо порушувати режим тиші. Бойовики застосовували зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, зокрема артилерію та важкі міномети.
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“На Луганському напрямку ворог з 82-мм мінометів вів вогонь по позиціях сил АТО, довкола Гладосового і Травневого. Зі 120-мм мінометів противник обстріляв захисників Новотошківського. На Донецькому напрямку у вечірній час епіцентром нестабільності стали околиці Авдіївки, де противник застосував важкі міномети. Крім того, у цьому районі, загарбники випустили півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122-мм та стільки ж мін по наших оборонних укріпленнях біля Кам’янки. Також більше двадцяти мін різних калібрів розірвалося неподалік шахти Бутівка”, — йдеться у повідомленні.
У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь.
Нагадаємо, наслідком одностороннього відсторонення військових представників Російської Федерації із складу СЦКК стало збільшення обстрілів з боку бойовиків позицій сил АТО і об єктів цивільної інфраструктури на Донбасі.