За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 3 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения.
“На Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастье. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь вблизи Троицкого. На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильного госпиталя и предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.