Минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 3 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню зазнав поранення один військовослужбовець ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські угоди.
“На Луганському напрямку окупанти застосували міномети калібру 82-мм, гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Щастя. З 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь поблизу Троїцького. На Донецькому напрямку ворог обстріляв захисників Новотроїцького з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Унаслідок ворожого вогню зазнав поранення один військовослужбовець сил АТО. Його доправлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги.