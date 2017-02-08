За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 17 тыс. человек

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 70/120; "Марьинка" - 100/100; "Новотроицкое" - 20/10; "Гнутово" - 5/5.

Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.

В общем за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли: "Майорское" - 4595 человек и 750 транспортных средств; "Марьинка" - 4310 человек и 890 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3735 человек и 905 транспортных средств; "Гнутово" - 2185 человек и 560 транспортных средств; "Станица Луганская" - 2595 человек.